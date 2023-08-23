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12:04, 23 августа 2023Наука и техника

Признаки болезни Паркинсона за семь лет до диагноза определили по глазам

Нейросеть научили определять по глазам ранние признаки болезни Паркинсона

Фото: Bacila Vlad / Unsplash

Команда ученых из Университетского колледжа Лондона научилась определять по сетчатке глаза ранние признаки болезни Паркинсона. Результаты работы опубликованы в журнале Neurology. Краткий обзор описан в журнале Medical Xpress.

Метод основан на искусственном интеллекте, который обучили на крупнейшей в мире базе данных изображений сетчатки. Технология выявляет незаметные для людей изменения. В частности, алгоритм сосредоточен на различиях во внутреннем ядерном слое сетчатки. Уменьшенная толщина этих слоев связана с повышенным риском развития болезни Паркинсона, если это не вызвано другими факторами.

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Модель использует снимки оптической когерентной томографии (ОКТ) — 3D-сканирования, которое менее чем за минуту позволяет получить поперечный разрез сетчатки (задней части глаза) с детализацией вплоть до тысячной доли миллиметра. В итоге нейросеть способна обнаружить незаметные симптомы нейродегенеративного заболевания в среднем за семь лет до постановки диагноза.

В марте 2023 года сотрудники Медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе представили новый подход диагностики болезни Альцгеймера на основе данных осмотра глаз. Его удалось разработать, поскольку в сетчатке пациентов с болезнью Альцгеймера присутствует избыточное количество белка бета-амилоида.

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    Елена Апазиди
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