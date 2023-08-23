Признаки болезни Паркинсона за семь лет до диагноза определили по глазам

Нейросеть научили определять по глазам ранние признаки болезни Паркинсона

Команда ученых из Университетского колледжа Лондона научилась определять по сетчатке глаза ранние признаки болезни Паркинсона. Результаты работы опубликованы в журнале Neurology. Краткий обзор описан в журнале Medical Xpress.

Метод основан на искусственном интеллекте, который обучили на крупнейшей в мире базе данных изображений сетчатки. Технология выявляет незаметные для людей изменения. В частности, алгоритм сосредоточен на различиях во внутреннем ядерном слое сетчатки. Уменьшенная толщина этих слоев связана с повышенным риском развития болезни Паркинсона, если это не вызвано другими факторами.

Модель использует снимки оптической когерентной томографии (ОКТ) — 3D-сканирования, которое менее чем за минуту позволяет получить поперечный разрез сетчатки (задней части глаза) с детализацией вплоть до тысячной доли миллиметра. В итоге нейросеть способна обнаружить незаметные симптомы нейродегенеративного заболевания в среднем за семь лет до постановки диагноза.

В марте 2023 года сотрудники Медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе представили новый подход диагностики болезни Альцгеймера на основе данных осмотра глаз. Его удалось разработать, поскольку в сетчатке пациентов с болезнью Альцгеймера присутствует избыточное количество белка бета-амилоида.