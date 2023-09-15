Пригожина включили в список самых влиятельных евреев года

Jerusalem Post посмертно включила Пригожина в список влиятельных евреев года

Израильская газета The Jerusalem Post посмертно включила в список влиятельных евреев года основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Самым влиятельным евреем в мире газета назвала главу американской компании Open AI, которой принадлежит чат-бот ChatGPT, Сэма Альтмана. Второе место в рейтинге занял премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, а третье — госсекретарь США Энтони Блинкен. Список из 52 человек с пометкой «посмертно» замкнул Евгений Пригожин.

Свой ежегодный рейтинг The Jerusalem Post публикует в честь праздника Рош ха-Шана — еврейского Нового года.

Самолет Евгения Пригожина разбился 23 августа, вместе с ним на борту Embraer находились девять человек. Никого из пассажиров и членов экипажа спасти не удалось. По факту крушения было возбуждено уголовное дело, рассматриваются несколько версий случившегося.