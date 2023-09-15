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16:15, 15 сентября 2023Интернет и СМИ

Пригожина включили в список самых влиятельных евреев года

Jerusalem Post посмертно включила Пригожина в список влиятельных евреев года

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Израильская газета The Jerusalem Post посмертно включила в список влиятельных евреев года основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Самым влиятельным евреем в мире газета назвала главу американской компании Open AI, которой принадлежит чат-бот ChatGPT, Сэма Альтмана. Второе место в рейтинге занял премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, а третье — госсекретарь США Энтони Блинкен. Список из 52 человек с пометкой «посмертно» замкнул Евгений Пригожин.

Свой ежегодный рейтинг The Jerusalem Post публикует в честь праздника Рош ха-Шана — еврейского Нового года.

Самолет Евгения Пригожина разбился 23 августа, вместе с ним на борту Embraer находились девять человек. Никого из пассажиров и членов экипажа спасти не удалось. По факту крушения было возбуждено уголовное дело, рассматриваются несколько версий случившегося.

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    Олег Давыдов
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