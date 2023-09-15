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10:18, 15 сентября 2023Силовые структуры

Поимка работавшего на Пентагон российского контрабандиста попала на видео

ФСБ показала видео задержания контрабандиста Кабанова, работавшего на Пентагон
Начало событий в новости ФСБ сообщила о приговоре работавшему на спецслужбу США контрабандисту

ФСБ показала оперативное видео задержания россиянина Сергея Кабанова, пересылавшего контрабандой в США продукцию военного назначения, произведенную в России. Запись публикует RT.

На кадрах видно, как силовики задерживают на дороге две машины, из которых производилась перегрузка ящиков. Показаны документы, подтверждающие вину Кабанова. Судья зачитывает ему приговор.

Из видео следует, что осужденный — уроженец Москвы 1990 года рождения, с высшим образованием.

Ранее 15 сентября ФСБ сообщила, что Тверской областной суд приговорил его к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Он признан виновным в госизмене.

По данным ФСБ, Кабанов переправлял американской фирме Victory Procurement Services, которая контролируется Пентагоном, комплектующие зенитно-ракетных комплексов и радиолокационного вооружения, используемые в ракетной технике Вооруженных Сил России. Транспортировка военной техники в США шла транзитом через Латвию.

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    Любовь Ширижик
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