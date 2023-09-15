Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:57, 15 сентября 2023Силовые структуры

ФСБ сообщила о приговоре работавшему на спецслужбу США контрабандисту

В Твери суд дал 12,5 года Кабанову за военную контрабанду по заданию США

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Тверской областной суд приговорил к 12,5 года лишения свободы россиянина Сергея Кабанова за контрабанду российской продукции военного назначения по заданию спецслужбы США. Об этом «Интерфаксу» сообщили в ФСБ.

Мужчина признан виновным в госизмене. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Транспортировка военной техники в США шла транзитом через Латвию.

По данным ФСБ, Кабанов переправлял американской фирме Victory Procurement Services, которая контролируется Пентагоном, комплектующие зенитно-ракетных комплексов и радиолокационного вооружения, используемые в ракетной технике Вооруженных Сил России.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Ким Чен Ыну в Комсомольске-на-Амуре показали полет истребителя Су-35

    Американские генералы прибыли в Армению

    В Москве IT-специалиста заподозрили в сливе данных о российских беспилотниках

    Шойгу призвал улучшить боевые возможности Ка-52М

    У выборов в Словакии нашли связь с поддержкой Украины Западом

    Российские банки приготовились отменить скидки по ипотеке

    На Украине пришли с обысками к депутату Верховной Рады

    ФСБ сообщила о приговоре работавшему на спецслужбу США контрабандисту

    Жителей Подмосковья предупредили о «желтом» уровне погодной опасности

    Появились карды изнутри поврежденного взрывом газа жилого дома в Махачкале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости