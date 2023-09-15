ФСБ сообщила о приговоре работавшему на спецслужбу США контрабандисту

В Твери суд дал 12,5 года Кабанову за военную контрабанду по заданию США

Тверской областной суд приговорил к 12,5 года лишения свободы россиянина Сергея Кабанова за контрабанду российской продукции военного назначения по заданию спецслужбы США. Об этом «Интерфаксу» сообщили в ФСБ.

Мужчина признан виновным в госизмене. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Транспортировка военной техники в США шла транзитом через Латвию.

По данным ФСБ, Кабанов переправлял американской фирме Victory Procurement Services, которая контролируется Пентагоном, комплектующие зенитно-ракетных комплексов и радиолокационного вооружения, используемые в ракетной технике Вооруженных Сил России.