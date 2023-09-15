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12:54, 15 сентября 2023Мир

Южная Корея допустила ответные меры в случае поставок оружия из КНДР в Россию

Глава МИД Южной Кореи допустил санкции против России за сотрудничество с КНДР
СюжетСанкции против России:

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Правительство Южной Кореи допустило возможность введения односторонних санкций против России и КНДР в случае достижения договоренностей о поставках оружия между Москвой и Пхеньяном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Республики Корея Пак Чина.

«Если Северная Корея благодаря саммиту достигнет с Россией какого-либо соглашения, связанного с поставками вооружений, это будет чрезвычайно опасной угрозой для безопасности и мира на Корейском полуострове», — заявил глава МИД Южной Кореи.

По словам министра иностранных дел, сотрудничество с КНДР в сфере торговли оружием запрещено резолюциями Совета Безопасности ООН, поэтому «мы [правительство страны] рассматриваем все возможные меры», — прокомментировал Пак Чин вопрос о возможности введения новых санкций и против КНДР, и против России.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин завершил переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Отвечая на вопрос журналистов о военно-техническом сотрудничестве с КНДР, Путин подчеркнул, что в этой сфере существуют международные ограничения, которые Россия соблюдает, «но есть вещи, о которых мы [Москва и Пхеньян], конечно, можем говорить, мы обсуждаем, думаем об этом».

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    Дарья Балацкая
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