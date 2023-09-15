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11:38, 15 сентября 2023Моя страна

Власти Северной Осетии выделили 50 миллионов рублей на лекарства для льготников

В Северной Осетии выделили 50 миллионов рублей на лекарства для людей с диабетом

Фото: Unsplash

Власти Северной Осетии выделили дополнительные средства на закупку льготных лекарств. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что в ближайшее время в регионе ожидают поступления лекарств для пациентов с сахарным диабетом. «20 миллионов рублей на закупку льготных лекарств уже выделено. Принято решение о выделении дополнительно еще 50 миллионов рублей. Новое поступление препаратов для пациентов с сахарным диабетом ожидается в течение десяти дней. Все, кому положены лекарства, будут ими обеспечены!» — заявил глава республики Сергей Меняйло.

Он также отметил, что лекарственное обеспечение людей с диабетом и онкозаболеваниями сейчас является острым вопросом в регионе. Проблема с дефицитом средств на лекарства возникает каждый год.

Ранее в сентябре сообщалось, что сельхозпроизводителям Северной Осетии выделят десятки миллионов рублей для реализации проектов в сфере агротуризма. Они выиграли гранты на общую сумму в 88,2 миллиона рублей.

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    Карина Черных
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