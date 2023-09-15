«Салават Юлаев» подписал контракт с канадским экс-форвардом «Сент-Луиса»

«Салават Юлаев» подписал контракт с экс-форвардом «Сент-Луиса» Джошуа Ливо

«Салават Юлаев» подписал контракт с канадским экс-форвардом «Сент-Луис Блюс» Джошуа Ливо. Об этом сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

«Здесь собрана классная команда, которая хочет побеждать. Наши желания в этом совпадают. Мой друг Райан Мерфи в прошлом сезоне выступал в Уфе и очень лестно отзывался об организации и о клубе», — заявил Ливо.

Отмечается, что соглашение с 30-летним нападающим рассчитано до конца сезона-2023/2024. В марте 2023 года состав команды пополнил американский форвард Александр Хмелевски, также выступавший ранее в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Ливо был выбран «Торонто Мейпл Лифс» на драфте НХЛ 2011 года под общим 86-м номером. За команду он дебютировал в сезоне-2013/14. Кроме того, канадец известен по выступлениям за «Ванкувер Кэнакс», «Калгари Флэймс», «Каролину Харрикейнс».