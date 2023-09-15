Лес в Подмосковье залило липкой жидкостью

«ОИНФО»: жители Подмосковья испугались залитого липкой жидкостью леса

Участок леса на территории природного рекреационного комплекса «Дубковский лес» залило неизвестной липкой жидкостью. Огромную лужу обнаружили местные жители, сказано в Telegram-канале «ОИНФО».

«Это не вода. Густое и липкое на ощупь, без запаха», — заявили местные жители.

Разлив жидкости неизвестного происхождения произошел в Подмосковье между СНТ «Дубки» и платной автодорогой «Северный обход Одинцово». Местные жители отметили, что жидкость похожа на гной и поступает из-под земли. Граждан пугает, что она прибывает быстрыми темпами.

Ранее в городе Черепаново Новосибирской области горожане заметили на улицах города кровь — ее слил местный мясокомбинат. На улицу также вылилось содержимое канализации. Река затопила подвалы жителей, местным пришлось ночевать не дома из-за сильного запаха.