В Латвии утвердили новое правительство

Сейм Латвии утвердил состав нового правительства

Депутаты сейма Латвии утвердили состав нового правительства. Об этом сообщает латвийский портал LSM.

Состав был предложен кандидатом на пост премьер-министра Эвикой Силиней. За утверждение проголосовали 53 депутата парламента.

Силиня подчеркнула, что в центре работы правительства будет человек. Главным направлением деятельности станет проблема удорожания электроэнергии и кредитов, а также госбезопасность, укрепление обороноспособности, экономический рост.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш 17 августа подал президенту прошение об отставке. Таким образом, правительство также официально ушло в отставку.