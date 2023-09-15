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11:05, 15 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин поджег дверь квартиры возлюбленной и был задержан

В Москве полиция задержала мужчину, который поджег дверь квартиры возлюбленной

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве полиция задержала 32-летнего мужчину, который поджег дверь квартиры, где находилась его сожительница. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям, среди которых 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, ночью 14 сентября мужчина был на лестничной клетке жилого дома на улице Лескова и из-за проблем в отношениях решил поджечь дверь квартиры, в которой находилась его сожительница. В результате женщину госпитализировали с ожогами.

Ранее в Самарской области 60-летний рецидивист поджег два частных дома, а после набросился на полицейских с ножом.

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    Варвара Митина
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