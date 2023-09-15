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11:37, 15 сентября 2023Россия

Стал известен новый глава Росавиации

Мишустин назначил новым главой Росавиации Дмитрия Ядрова

Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил новым руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Дмитрия Ядрова. Об этом сообщает пресс-служба правительства в Telegram-канале.

Александр Нерадько, который возглавлял ведомство с 2009 года, освобожден от должности.

Дмитрий Ядров ранее занимал различные должности в Госкорпорации по организации воздушного движения в стране. В 2019 году он пришел в Росавиацию, где в качестве замруководителя координировал деятельность структурных подразделений агентства и курировал процессы реализации главных отраслевых федеральных проектов.

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    Евгения Куликова
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