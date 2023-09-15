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09:22, 15 сентября 2023Ценности

Нюша снялась в откровенном наряде из волос

Фото: @nyusha_nyusha

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, снялась в необычном откровенном образе. Соответствующая сторис появилась в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя поп-исполнительница предстала перед камерой в наряде, полностью состоящем из волос, заплетенных в длинные косы. Изделия имитировали мини-юбку и короткий топ, частично прикрывавший обнаженную грудь звезды. При этом артистка продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса в области живота.

Вдобавок Нюше уложили волосы назад и сделали макияж в нейтральных оттенках. Свой внешний вид она дополнила ярким маникюром, отметив, что на данном снимке происходила съемка для нового сингла.

Ранее в сентябре Нюша показала внешность без макияжа. Исполнительница продемонстрировала лицо крупным планом. На размещенном фото видно, что на ее коже отсутствует макияж. Кроме того, на снимке заметны дефекты кожи в виде пигментных пятен, мимических морщин в области лба и синяков под глазами.

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    Екатерина Ештокина
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