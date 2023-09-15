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15:13, 15 сентября 2023Экономика

Венгрия пожаловалась на необходимость переплачивать за российскую нефть

Орбан заявил, что Венгрия вынуждена платить за нефть из России лишние €125 млн
СюжетСтоимость нефти:
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия вынуждена платить в 3,5 раза больше, чем раньше, за перекачку российской нефти через территорию Украины после последнего повышения цен Киевом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth. Его слова цитирует ТАСС.

По оценке Орбана, в результате изменения стоимости транзита расходы национальных компаний, получающих нефть по трубопроводу «Дружба», возрастут примерно на 125 миллионов евро и лягут на плечи простых потребителей. Рост трат скажется на конечной цене топлива, и в стране вырастет инфляция, добавил премьер.

Орбан подчеркнул, что «понимает, что у Украины нет денег и все меньше оружия, поэтому ясно, что им нужно на чем-то зарабатывать», однако ему нужно думать в первую очередь об интересах жителей своей страны. В связи с этим глава венгерского правительства пообещал, что власти будут делать «все от них зависящее», чтобы «плата за пользование трубой не была поднята до небес».

В 2023 году Украина повышала тариф на транспортировку российской нефти для европейских покупателей уже трижды. Последнее изменение цен произошло 1 августа — стоимость транзита выросла на 23,5 процента, до 21 евро за тонну.

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    Софья Ермакова
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