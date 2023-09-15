Российский чиновник связал со своей деятельностью поджог его машины неизвестным

Башкирский чиновник Дмитриев: связываю поджог моей машины со своей деятельностью

Поджог машины замглавы Благовещенского района Башкирии Никиты Дмитриева связан с его профессиональной деятельностью. Такое мнение выразил чиновник в беседе с изданием «360».

«Прямых угроз в отношении меня не поступало. Но я связываю это напрямую с моей профессиональной деятельностью», — пояснил он.

На данный момент полицейские ищут причастных к преступлению. Дмитриев заявил, что у следствия есть несколько версий произошедшего, однако раскрывать их он не захотел.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в Уфе неизвестный поджег машину замглавы Благовещенского района. Поджог был совершен около двух часов ночи. Неизвестный сначала подложил что-то под автомобиль чиновника, а через час машина загорелась.