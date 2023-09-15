Марочко: бойцы ВСУ самовольно оставили позиции на купянском направлении

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно оставили позиции на купянском направлении после длительного огневого воздействия российской артиллерии. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате точных ударов Воздушно-космических сил (ВКС) России в районе населенного пункта Стельмаховка ВСУ понесли значительные потери в личном составе и технике. Как отметил Марочко, из-за утраты боеспособности на одном из опорных пунктов северо-западнее села украинские военные решили отойти, запросив разрешение у командования покинуть позиции.

«Украинский офицер по незащищенной связи запретил это делать, но не взирая на запрет, военнослужащие в количестве восьми человек оставили позиции», — добавил эксперт.

Ранее военнослужащий ВСУ Евгений Зиновик рассказал, что четыре дня ждал попадания в российский плен, так как его с ранениями оставили сослуживцы. Спустя время его нашли разведчики РФ.