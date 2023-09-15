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08:29, 15 сентября 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о самовольном оставлении позиций бойцами ВСУ

Марочко: бойцы ВСУ самовольно оставили позиции на купянском направлении

Фото: Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно оставили позиции на купянском направлении после длительного огневого воздействия российской артиллерии. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате точных ударов Воздушно-космических сил (ВКС) России в районе населенного пункта Стельмаховка ВСУ понесли значительные потери в личном составе и технике. Как отметил Марочко, из-за утраты боеспособности на одном из опорных пунктов северо-западнее села украинские военные решили отойти, запросив разрешение у командования покинуть позиции.

«Украинский офицер по незащищенной связи запретил это делать, но не взирая на запрет, военнослужащие в количестве восьми человек оставили позиции», — добавил эксперт.

Ранее военнослужащий ВСУ Евгений Зиновик рассказал, что четыре дня ждал попадания в российский плен, так как его с ранениями оставили сослуживцы. Спустя время его нашли разведчики РФ.

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    Кристина Есикова
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