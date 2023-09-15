Путин рассказал о современном российском оружии в зоне СВО

Путин: российские подразделения в зоне СВО укомплектованы современным оружием

Некоторые российские подразделения в зоне специальной военной операции (СВО) на 85-90 процентов укомплектованы современными вооружениями и техникой, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

«Формируемые подразделения укомплектовываются современными образцами вооружения и техники, некоторые укомплектованы уже на 85–90 процентов», — сказал глава государства.

В августе Путин на встрече с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым призвал наращивать производство новейших вооружений. Глава государства упомянул, в частности, танк Т-90 «Прорыв», беспилотники «Ланцеты» и самолетные комплексы.