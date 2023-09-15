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13:00, 15 сентября 2023Наука и техника

Путин рассказал о современном российском оружии в зоне СВО

Путин: российские подразделения в зоне СВО укомплектованы современным оружием
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Некоторые российские подразделения в зоне специальной военной операции (СВО) на 85-90 процентов укомплектованы современными вооружениями и техникой, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

«Формируемые подразделения укомплектовываются современными образцами вооружения и техники, некоторые укомплектованы уже на 85–90 процентов», — сказал глава государства.

В августе Путин на встрече с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым призвал наращивать производство новейших вооружений. Глава государства упомянул, в частности, танк Т-90 «Прорыв», беспилотники «Ланцеты» и самолетные комплексы.

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    Иван Потапов
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