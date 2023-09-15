Полицейские нашли тайник с боеприпасами и оружием в Запорожье

В Запорожской области полицейские изъяли из тайника оружие и боеприпасы

В Запорожской области нашли тайник с оружием и боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в Молочанске сотрудники управления уголовного розыска совместно с коллегами из ОМВД России «Токмакский» и при поддержке бойцов Росгвардии обследовали дом. Они обнаружили в нем 500 патронов разного калибра, обрез охотничьего ружья и три гранаты.

Опасные находки изъяли. Силовикам удалость выяснить, что арсенал принадлежит мужчине, который ранее проходил службу в АТО. Сам гражданин cейчас находится на подконтрольной Украине территории.

Ранее стало известно, что в Донецкой народной республике спецназ Росгвардии обнаружил тайник Вооруженных сил Украины с оружием из стран НАТО.

