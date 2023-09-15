Свитер принцессы Дианы с черной овцой на груди продали за 110 миллионов рублей

Свитер принцессы Дианы с овцой продали на аукционе за 110 миллионов рублей

Свитер принцессы Дианы продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за десятки миллионов рублей. Соответствующий материал публикует Vogue.

Речь идет о трикотажном изделии красного цвета с изображенной на груди черной овцой среди аналогичных животных белого цвета. Предмет гардероба в марте обнаружила у себя на чердаке одна из его создательниц — Джоанна Осборн. Отмечается, что покупатель, имя которого не раскрывается, приобрел указанный лот за 1,14 миллиона долларов (примерно 110 миллионов рублей). Таким образом свитер стал самой дорогой проданной вещью из коллекции принцессы Уэльской.

Известно, что королевская особа впервые надела данный предмет гардероба на матч по поло в июне 1981 года. Его дизайнеры — основатели модного бренда Warm & Wonderful Салли Мьюир и Джоанна Осборн — спустя несколько недель после мероприятия получили официальное письмо из Букингемского дворца с просьбой перешить изделие. По их словам, в заявлении было сказано, что вещь повреждена.

В январе американская телезвезда Ким Кардашьян купила ювелирное украшение принцессы Дианы за 13 миллионов рублей. Бизнесвумен приобрела покрытое аметистами и бриллиантами колье с крестом Attallah Cross производства бренда Garrard.