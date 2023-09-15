Предсказано будущее вкладов и предложений по ипотеке после роста ключевой ставки
Ставки по кредитам, включая ипотечные, достаточно быстро вырастут вслед за ключевой ставкой, сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Будущее ставок он описал в беседе с «Лентой.ру».
По словам эксперта, стоит ожидать повышения ставок по кредитам на 1 процент. «На 1 процент подрастут совершенно точно, а у кого-то, может быть, даже и на 1,5. Банки могут изобрести какие-то новые продукты и под этим прикрытием могут повысить ставки даже еще выше, хотя это будет уже непосильно для людей, для промышленности тоже тяжело», — высказался экономист.
Торопиться с повышением ставок по вкладам банки, напротив, не будут, полагает он. «Конечно, по идее банки должны увеличить ставку по вкладам, но, во-первых, они никогда не спешат с этим, во-вторых, они уже увеличивали их, когда ключевая ставка выросла до 12 процентов. Тут уже ожидать какого-то серьезного повышения по вкладам не стоит. Некоторые банки, может быть повысят, на какие-то доли процента или изобретут какой-нибудь вклад с особыми условиями, где будет слегка повыше процент, а большинство, я думаю, просто проигнорируют это событие», — поделился Беляев.
Ранее Центральный Банк принял решение поднять ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 13 процентов годовых. Повышение стало третьим подряд после того, как с сентября 2022 года по июль 2023-го ставка сохранялась на уровне 7,5 процента. Основной причиной ужесточения денежно-кредитной политики названо усиление проинфляционных факторов, которые мешают достижению целевого показателя в 4 процента.