Истребители Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности

РИА Новости: Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности

Российские фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности (КРБД). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что их уже применили в ходе специальной военной операции на Украине. «Ракета не новая, как и самолет, но раньше они в одном комплексе не применялись, и новое решение повышает вариативность применения как ракеты, так и самолета», — сообщил собеседник агентства.

Также отмечается, что Су-34 успешно поразил с помощью такой ракеты украинский военный объект.

Ранее стало известно, что Су-34 Воздушно-космических сил России впервые применил ФАБ-1500 М54 с УМПК, который превращает свободнопадающие бомбы в управляемые, в ходе спецоперации. Боеприпас собирали с нуля, поскольку модули, которые применяли на изделиях меньшего калибра, не подходили к ФАБ-1500 М54.