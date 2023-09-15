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13:21, 15 сентября 2023Мир

Путин высказался о танго при обсуждении Украины и США

Путин в ответ на слова Блинкена о танго: американцы сами не умеют танцевать
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин высказался о танго при обсуждении возможности мирных переговоров РФ и Украины и роли США в урегулировании конфликта. Его слова из общения со СМИ после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко приводятся на сайте Кремля.

Отвечая на вопрос о возможных мирных переговорах и заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, что «для танго нужны двое» в контексте такого диалога, Путин ответил, что американцы «сами не умеют танцевать, а пытаются решать все с позиции силы — санкций, угрозы применения военной силы».

Путин также высказался о танго как замечательной и изумительной музыке с красивыми движениями.

Кроме того, он добавил, что для Украины в то же время важно не забыть гопак. «А то так и будут все время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придется барыню, ну или в лучшем случае казачка», — сказал президент.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что Киев пойдет на переговоры, если Россия выступит с такой инициативой. «Что касается переговоров, то для танго нужны двое. Пока мы не видели признаков, что Владимир Путин заинтересован в дипломатии. Если он захочет, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры», — указал он.

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    Антон Похиляк
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