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13:52, 15 сентября 2023Мир

Россия удовлетворила запрос США на посещение журналиста Гершковича

Замглавы МИД России Рябков: Россия удовлетворила запрос США посетить Гершковича

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Россия удовлетворила запрос США посетить американского журналиста Эвана Гершковича, находящегося под арестом. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Я упоминал о запросе на посещение Гершковича, и тогда этот запрос был удовлетворен. В настоящее время нового нет ничего у нас», — ответил Рябков на вопрос об удовлетворении консульского запроса США на посещение журналиста и есть ли новое обращение.

Гершковича задержали 30 марта в Екатеринбурге. В отношении него было возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну.

22 июня Мосгорсуд признал законным решение о продлении срока ареста журналиста. Гершкович же отказывается признать вину и заявляет о готовности доказать свою невиновность.

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    Максим Габриелян
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