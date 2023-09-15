Россия удовлетворила запрос США на посещение журналиста Гершковича
Россия удовлетворила запрос США посетить американского журналиста Эвана Гершковича, находящегося под арестом. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.
«Я упоминал о запросе на посещение Гершковича, и тогда этот запрос был удовлетворен. В настоящее время нового нет ничего у нас», — ответил Рябков на вопрос об удовлетворении консульского запроса США на посещение журналиста и есть ли новое обращение.
Гершковича задержали 30 марта в Екатеринбурге. В отношении него было возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну.
22 июня Мосгорсуд признал законным решение о продлении срока ареста журналиста. Гершкович же отказывается признать вину и заявляет о готовности доказать свою невиновность.