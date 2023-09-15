Трамп предупредил о скатывании США в ад

Трамп: США скатываются в ад, но я готов спасти страну в случае победы на выборах

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страна скатывается в ад, но он готов спасти ее в случае своего избрания президентом в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью радио SiriuxXM.

«Наша страна катится в ад. Я верю, что у страны есть последний шанс. Это самые важные выборы, которые когда-либо у нас были. Наша страна разрушается, а я могу изменить это очень быстро и спасти США», — заявил экс-президент.

Он также добавил, что не боится обвинений в свой адрес и тюремного заключения. Политик выразил готовность участвовать в президентских выборах 2024 года при любых обстоятельствах.

Ранее Трамп потребовал отвода окружного судьи Тани Чуткан из-за ее заявлений по делу о попытке захвата Капитолия в январе 2021 года. Трамп считает, что судья слишком предвзято относится к его делу о попытке отменить результаты выборов 2020 года во время штурма Капитолия 6 января 2021 года. Бывший президент считает, что она уже сделала выводы о его виновности, хотя приговор еще не вынесен.