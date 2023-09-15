Посланник Ватикана собрался приехать в Москву из-за Украины

Лавров: посланник Ватикана приедет в РФ для урегулирования ситуации на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что посланник Ватикана собирается приехать в Москву и попытаться урегулировать конфликт на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас продолжаются усилия Ватикана [по урегулированию], чей посланник собирается в очередной раз приехать», — заявил Лавров. Он подчеркнул, что российская сторона готова к встрече и разговору.

Лавров добавил, что Россия готова реагировать на все серьезные предложения об урегулировании украинского конфликта.

РИА Новости отмечает, что этим посланником может быть кардинал Маттео Дзуппи, ставший посланником Папы Римского по урегулированию ситуации на Украине. 14 сентября он посетил Китай, где в министерстве иностранных дел также обсуждал в числе прочего украинский конфликт. «Подчеркивалась необходимость объединить усилия для содействия диалогу и поиска путей, ведущих к миру», — отметила пресс-служба Ватикана.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев исключает возможность посредничества Ватикана в урегулировании конфликта. «Никакой посреднической функции у Ватикана быть не может, потому что это будет функция, которая обманет Украину или справедливость», — сказал он.

