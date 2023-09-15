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17:22, 15 сентября 2023Среда обитания

Володин попросил россиян высказаться о запрете проката электросамокатов

Володин запустил опрос о необходимости запрета проката электросамокатов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Cпикер Госдумы Вячеслав Володин попросил россиян высказаться о необходимости запрета проката электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ; включает в себя электросамокаты, моноколеса и гироскутеры). Соответствующий опрос он запустил в своем Telegram-канале.

Володин предложил гражданам выбрать наиболее правильный и оптимальный вариант решения проблемы увеличения количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием СИМ. Россияне могут выбрать ужесточение ПДД для водителей электросамокатов, в том числе штрафы и обязательное водительское удостоверение, или полный запрет проката электросамокатов.

Третий вариант — не предпринимать дополнительных мер. На момент публикации материала за бездействие проголосовали только 10 процентов подписчиков Володина, за ужесточение ПДД — 41 процент, а за запрет — 49 процентов.

Ранее в августе депутат от «Единой России» Александр Якубовский предложил обязать владельцев электросамокатов регистрировать свои транспортные средства в ГИБДД и обложить их дорожным налогом.

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    Александра Качан
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