Российские военные отразили три атаки ВСУ на южнодонецком направлении

Военные группировки «Восток» отразили три атаки ВСУ на южнодонецком направлении

Военные группировки «Восток» отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, пишет РИА Новости.

«Понеся потери в живой силе, противник отступил. Пресечена попытка ВСУ провести ротацию подразделений в районе Новодонецкого — автомобильная техника и живая сила уничтожены», — сказал он.

По словам Чехова, российские военные уничтожили танк ВСУ в районе севернее Новомайорского.

13 сентября Министерство обороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов украинских войск на донецком направлении. Помимо этого, на данном направлении Вооруженным силам России удалось отразить восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 110-й механизированной бригад украинских войск.