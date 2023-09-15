Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:21, 15 сентября 2023Россия

Российские военные отразили три атаки ВСУ на южнодонецком направлении

Военные группировки «Восток» отразили три атаки ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Военные группировки «Восток» отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, пишет РИА Новости.

«Понеся потери в живой силе, противник отступил. Пресечена попытка ВСУ провести ротацию подразделений в районе Новодонецкого — автомобильная техника и живая сила уничтожены», — сказал он.

По словам Чехова, российские военные уничтожили танк ВСУ в районе севернее Новомайорского.

13 сентября Министерство обороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов украинских войск на донецком направлении. Помимо этого, на данном направлении Вооруженным силам России удалось отразить восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 110-й механизированной бригад украинских войск.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Истребители Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности

    Названы способные быстрее всех заработать на новый iPhone 15 специалисты

    Российские военные отразили три атаки ВСУ на южнодонецком направлении

    ФРГ отказала Украине в просьбе не допускать российскую певицу на сцену

    В США назвали контрнаступление ВСУ полным провалом

    Россиянам дали советы по подготовке авто к холодному сезону

    Врач назвала причины кровотечения после секса

    Переживший измену мужчина перешел с женщин на секс-кукол

    Создана диагностирующая и прогнозирующая болезни глаз нейросеть

    Россиян предупредили о возможных отключениях отопления в сентябре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости