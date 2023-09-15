Россиян предупредили о возможных отключениях отопления в сентябре

ВНИИ ГОЧС: осенью возрастет риск коммунальных аварий из-за гидравлических ударов

В сентябре 2023 года с началом отопительного сезона может возрасти риск аварий на коммунальных объектах из-за гидравлических ударов. Об этом в начале осени предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), передает РИА Новости.

В стране продолжается подготовка к отопительному сезону. Согласно сообщению ВНИИ ГОЧС, в первую очередь аварии скажутся на системах отопления россиян.

Ранее гражданам РФ рассказали о новых тратах на ЖКХ с октября. Доплата составит до 1,5 тысячи рублей, она появится в отдельной графе в квитанциях на оплату коммунальных услуг у жителей многоквартирных домов.