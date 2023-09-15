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23:39, 15 сентября 2023Россия

Депутат Госдумы объяснил решение сдать мандат

Кастюкевич сдал мандат депутата Госдумы для работы в Херсонской области
Игорь Кастюкевич

Игорь Кастюкевич. Фото: Кастюкевич Live

Депутат Госдумы от Воронежской и Херсонской областей Игорь Кастюкевич, секретарь регионального Херсонского отделения «Единой России» объяснил, почему сложил с себя свои полномочия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кастюкевич объяснил решение сдать мандат и подчеркнул, что сделал это для работы в Херсонской области. По его словам, жители региона доверили ему и партии представлять их интересы, поэтому он не может их подвести.

«Я слагаю полномочия депутата Госдумы и остаюсь работать в Херсонской области. Мы сделаем все, чтобы жители региона почувствовали себя частью большой и сильной страны», — подчеркнул парламентарий.

Ранее депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» (ЕР) Сергей Сокол и Игорь Кастюкевич подали заявления о сложении депутатских полномочий. Этот вопрос нижняя палата российского парламента рассмотрит в осеннюю сессию 19 сентября.

Сергей Сокол в июле перенес операцию в связи с перитонитом, но продолжил работу. В сентябре его госпитализировали в тяжелом состоянии. Политик был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах главы Хакасии, но решил не участвовать в гонке.

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    Марина Совина
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