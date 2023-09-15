В Кремле прокомментировали ход следствия по делу о крушении самолета Пригожина

В Кремле не считают, что расследование крушения самолета Пригожина идет медленно

В Кремле не считают, что расследование крушения самолета бизнесмена Евгения Пригожина идет медленно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Пресс-секретарь назвал «непростым» как само происшествие, так и процесс установления всех обстоятельств случившегося в небе над Тверской областью. «Идет расследование, поэтому сейчас давать какие-то комментарии было бы преждевременно», — пояснил он.

Ранее Песков назвал ложью утверждения о причастности Кремля к крушению самолета, в котором летел Пригожин. По словам Пескова, вокруг авиакатастрофы возникло большое количество спекуляций.

Самолет Евгения Пригожина разбился 23 августа, вместе с ним на борту частного самолета Embraer находились девять человек. По факту крушения было возбуждено уголовное дело, рассматриваются несколько версий случившегося.