«Смотрящие» рассказали следователям о криминальной иерархии Урала

Смотрящие за Тюменью и Ишимом заявили, что их назначил вор в законе Зятек

Криминальные авторитеты дали показания о криминальной иерархии Урала и рассказали о воре в законе Владимире Зятькове, известном как Зятек. Об этом сообщает URA.RU.

Сергей Патрушев (Патрушонок) — смотрящий за Тюменью — и Григорий Пивоваров (Васька Пивовар) —смотрящий за Ишимом — признались, что их назначил Зятек. Обоих сейчас судят за занятие высшего положения в преступной иерархии и другие тяжкие преступления.

Зятек разбился в 2020 году, когда с семьей и друзьями катался на реке Черной в Сургуте. Он в пьяном состоянии управлял катером, когда тот на скорости столкнулся с баржей. Прогулка стала летальной для Зятька, смотрящего за Сургутом и его жены.

Зятькову было 65 лет, у него было несколько судимостей. Он отсидел 12 лет в колонии строгого режима. Свою первую ходку авторитет получил в 19 лет.