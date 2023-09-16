Умер актер из сериала «Саша + Маша»

В возрасте 62 лет умер российский актер и режиссер Игорь Кечаев

Российский актер и режиссер Игорь Кечаев умер после продолжительной болезни в возрасте 62 лет. Об этом сообщается на сайте «Электротеатра Станиславский».

Артист, снявшийся в сериале «Саша + Маша» и фильме «Меня зовут Арлекино», ушел из жизни 14 сентября. Прощание с ним состоялось на следующий день в морге института имени Склифосовского. О какой именно болезни идет речь, в материале не сообщается.

«Игорь Кечаев был близким другом Электротеатра и Бориса Юхананова, его однокурсника по ГИТИСу (курс А.В. Эфроса и А.А. Васильева) и соратником, ассистентом по театральным и телевизионным проектам (спектакли "Наблюдатель", "Подсолнухи" и т.д.), работал ассистентом режиссера на опере "Октавия. Трепанация". Игорь останется в нашей памяти замечательно талантливым актером, человеком светлейшей души и подлинным романтиком с редким даром эмпатии», — говорится в материале театра.

В ночь на 16 сентября умер известный российский актер, звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин. Запомнившийся по роли полковника Староконя 61-летний артист неделю назад попал в больницу из-за проблем с сердцем, на днях его самочувствие ухудшилось.

