Ушедшая из дома фигуристка Горбачева рассказала об отношениях с тренером

Ушедшая из дома фигуристка Алина Горбачева заявила, что тренеры поддерживают ее

Ушедшая из дома фигуристка Алина Горбачева рассказала об отношениях с тренером Софьей Федченко. Ее слова приводит РИА Новости.

Спортсменка заявила, что оскорбила тренеров из-за негативной реакции одного из блогеров. Горбачева подчеркнула, что тренеры очень поддерживают ее и помогают. Фигуристка также рассказала, что ее мать, которая живет отдельно от нее, присутствует на контрольных прокатах.

Вечером 28 августа Горбачева — действующая чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров — вышла с катка и не вернулась домой. Уточнялось, что перед этим у нее произошла ссора с тренером Софьей Федченко, у которой она жила с девяти лет. Спортсменку нашли вечером 29 августа в кинотеатре одного из торговых центров в Москве.

После этого Артем Борщев, дядя Горбачевой, рассказал, что у спортсменки был конфликт с тренером. Причиной стал вес фигуристки.