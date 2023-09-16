В шахтах Кузбасса началась эвакуация горняков

«Интерфакс»: работающих в шахтах Кузбасса горняков эвакуируют из-за замыкания

Горняков, находящихся в нескольких шахта Кузбасса, экстренно эвакуируют из-за замыкания на подстанции. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Агентство не приводит дополнительных подробностей произошедшего. Также на данный момент не поступало никакой информации о возможных пострадавших.

Накануне, 15 сентября, на шахте Яковлевского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Белгородской области произошло обрушение бетонной крепи с борта горной выработки. Инцидент произошел в 11:10 на подземном руднике. Никто из сотрудников не пострадал, предприятие работает в штатном режиме.

В апреле на шахте «Распадская» в Кемеровской области произошел пожар. Тогда всех горняков эвакуировали. Эпицентр пожара располагался на глубине 550 метров.