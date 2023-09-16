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17:33, 16 сентября 2023Россия

Раскрыты подробности эвакуации горняков из шахт Кузбасса

ГУ МЧС Кемеровской области сообщило об эвакуации горняков из пяти шахт Кузбасса
СюжетАварии на шахтах:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Горняков пяти шахт Кузбасса эвакуируют из-за аварии на трансформаторной подстанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что эвакуация проходит на шахтах «Заречная», «Октябрьская», на шахте имени С. М. Кирова, на «Комсомольце» и на «Костромовской». При этом военизированная горноспасательная часть задействована только на последней — на месте работают два отделения горноспасателей. Остальные шахты помощи не запрашивали.

В компании СУЭК, которые владеют шахтами имени С. М. Кирова и «Комсомольцем», также раскрыли подробности произошедшего. Там сообщили, что причиной эвакуации стала авария трансформаторной подстанции «Заречная» Беловского муниципального округа.

Об эвакуации горняков стало известно днем 16 сентября. На данный момент не поступало никакой информации о возможных пострадавших.

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    Варвара Кошечкина
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