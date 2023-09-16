В США допустили появление боеприпасов КНДР в зоне СВО

NYT: КНДР может передать России миллионы артиллерийских боеприпасов

На складах у КНДР есть десятки миллионов артиллерийских снарядов, которые власти страны могут передать России. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков.

Как рассказал специалист по вооружениям SIPRI Симон Веземан, у России большое количество пушек, совместимых с северокорейскими боеприпасами. По его словам, в стране имеется до 10 000 артиллерийских орудий калибром 100 миллиметров или выше — это больше, чем общее количество такого вооружения во всех странах НАТО. В то же время он отметил, что КНДР производит «старые, тупые, неуправляемые — а потому не особо точные — снаряды». «Чего Северная Корея не может дать, так это умных боеприпасов», — заявил Веземан.

В обмен на это Пхеньян надеется получить запчасти для своего парка боевых самолетов, танков, гаубиц и подводных лодок, сообщили аналитики NYT. Кроме того, власти страны заинтересованы в получении российских истребителей марки «Сухой», а также зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400.

В материале отмечается, что даже если были заключены какие-либо конкретные договоренности по данному вопросу, то ни Москва ни Пхеньян не объявят об этом, поскольку покупка оружия у Северной Кореи или оказание помощи в ее оружейных программах являются нарушениями резолюций Совета Безопасности ООН. При этом доказательств появления северокорейских боеприпасов в зоне специальной военной операции (СВО) нет.

13 сентября президент России Владимир Путин завершил шестичасовые переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Отвечая на вопрос журналистов о военно-техническом сотрудничестве с КНДР, Путин подчеркнул, что в этой сфере существуют международные ограничения, которые Россия соблюдает, «но есть вещи, о которых мы [Москва и Пхеньян], конечно, можем говорить, мы обсуждаем, думаем об этом».

