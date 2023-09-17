В США рассказали о возможностях самого вооруженного истребителя

Popular Mechanics: истребитель F-15EX способен сбить шесть самолетов противника

Новый американский истребитель четвертого поколения F-15EX Eagle II, который способен нести до 12 ракет класса «воздух-воздух», может сбить шесть самолетов противника. О возможностях F-15EX, считающегося самым вооруженным истребителем, рассказали в публикации Popular Mechanics.

Отмечается, что в конце августа F-15EX Eagle II 53-го авиакрыла Военно-воздушных сил (ВВС) США совершил полеты с тремя крылатыми ракетами класса «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM и 12 ракетами AIM-120 AMRAAM класса «воздух-воздух».

«Секретом огромного увеличения полезной нагрузки F-15EX являются его новые пилоны Advanced Missile and Bomb Ejector Rack (AMBER). Эти стойки, на которых размещаются ракеты и бомбы и которые обеспечивают связь между самолетом и боеприпасами, позволяют F-15EX перевозить на 50 процентов больше ракет класса "воздух-воздух", всего 12 штук», — пишет издание.

Автор подчеркнул, что такой набор ракет может сделать F-15EX «самым тяжеловооруженным истребителем всех времен». Даже если вероятность поражения ракетой AMRAAM составит 50 процентов, самолет сможет сбить шесть воздушных целей. Также модернизированный истребитель получил электродистанционную систему управления и новое бортовое оборудование.

В марте издание The Drive писало, что в проекте бюджета ВВС США на 2024-й финансовый год предусмотрено увеличение закупок F-15EX Eagle II с 80 до 104 самолетов. Изначально ведомство планировало купить 144 самолета.