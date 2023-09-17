Фьюри поставил Усику новый ультиматум

Фьюри подерется с Усиком, если украинец согласится на малый процент гонорара

Британский боксер Тайсон Фьюри поставил новый ультиматум украинцу Александру Усику. Слова спортсмена приводит Sky Sports.

«Если он согласится взять малый процент от общего гонорара, тогда мы сможем провести поединок. Если он хочет заработать кучу денег, тогда бой не состоится», — заявил британец.

14 сентября Фьюри заявил, что больше не желает драться с Усиком. Бой между британцем и украинцем неоднократно срывался. Стороны не смогли договориться о распределении гонораров.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.