Слухи о государственном перевороте в Конго опровергли

Министр коммуникации Конго Мунгалла опроверг слухи о государственном перевороте

Слухи о государственном перевороте в Конго не подтвердились. Подобные сообщения в зарубежных СМИ опроверг министр коммуникации республики Тьери Мунгалла, назвав их фальшивыми в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Распространяется ложная информация о том, что в городе Браззавиль (столица Республики Конго — прим. «Ленты.ру») происходят серьезные события. Правительство отрицает эти фальшивые новости», — написал Мунгалла.

Министр добавил, что ситуация в стране спокойная, а население может «заниматься своими делами».

Ранее о госперевороте сообщили не только в зарубежных, но и в местных СМИ. Сообщалось, что военные якобы берут под контроль ключевые объекты в столице страны — Браззавиле, пока президент Дени Сассу-Нгессо находится на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.