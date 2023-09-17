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22:52, 17 сентября 2023Мир

Слухи о государственном перевороте в Конго опровергли

Министр коммуникации Конго Мунгалла опроверг слухи о государственном перевороте

Фото: Benoit Doppagne/Belga News Agenc / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Слухи о государственном перевороте в Конго не подтвердились. Подобные сообщения в зарубежных СМИ опроверг министр коммуникации республики Тьери Мунгалла, назвав их фальшивыми в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Распространяется ложная информация о том, что в городе Браззавиль (столица Республики Конго — прим. «Ленты.ру») происходят серьезные события. Правительство отрицает эти фальшивые новости», — написал Мунгалла.

Министр добавил, что ситуация в стране спокойная, а население может «заниматься своими делами».

Ранее о госперевороте сообщили не только в зарубежных, но и в местных СМИ. Сообщалось, что военные якобы берут под контроль ключевые объекты в столице страны — Браззавиле, пока президент Дени Сассу-Нгессо находится на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

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    Александра Синицына
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