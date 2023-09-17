Обвиненный Украиной в сдаче Херсона экс-губернатор Геннадий Лагута покончил с собой. Кто его критиковал?

Обвиненный на Украине в сдаче Херсонской области экс-губернатор покончил с собой

49-летний экс-губернатор Херсонской области Геннадий Лагута покончил с собой в больнице в Киеве. Об этом 17 сентября сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Депутат Херсонского областного совета от партии «Европейская солидарность» Сергей Хлань подтвердил, что политик покончил жизнь самоубийством.

Кто такой Геннадий Лагута?

Геннадий Лагута занимал пост главы Херсонской областной администрации с октября 2021 года по июль 2022 года. До этого он в течение 11 месяцев занимал должность заместителя председателя Херсонского областного совета от партии «Нам здесь жить» бывшего мэра Херсона Игоря Колыхаева.

Отмечалось, что после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине он покинул регион. 14 марта Министерство обороны России сообщило, что взяло Херсон под контроль. В конце апреля Вооруженные силы России сформировали в подконтрольных городах Херсонской области военно-гражданские администрации.

В июле 2022 года Геннадий Лагута заявил украинским журналистам, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли более 20 населенных пунктов в Херсонской области со стороны Днепропетровской области и продолжают наступление. Тогдашний замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов прокомментировал его заявления, сравнив их с мультсериалом.

В Херсоне все прекрасно. Все, что рассказывает беглый губернатор Лагута, это из разряда «Симпсонов» и прочей разной истории, с которой уже без истеричного смеха не получается не посмеяться Кирилл Стремоусов заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области

9 июля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Геннадия Лагуту с поста руководителя Херсонской области.

В чем обвиняли бывшего губернатора?

Соратники Лагуты утверждают, что в последнее время его часто обвиняли в предательстве. По словам Хланя, политика довели до самоубийства обвинения в сдаче региона России.

Его обвиняли в сдаче Херсонщины, хотя в его обязанностях нет ни слова о подготовке к обороне, такие задачи ему не ставились Сергей Хлань депутат Херсонского областного совета

При этом Хлань добавил, что Лагута — единственный представитель областной власти, кто не сбежал из Херсона на момент начала украинского конфликта, а обеспечил вывоз документов и эвакуацию людей, блокировку электронных ключей.

Несмотря на это, еще в феврале Служба безопасности Украины (СБУ) объявила политику подозрение по двум статьям: мошенничество и подлог документов. В случае признания вины Геннадию Лагуте грозило лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.