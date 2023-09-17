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13:56, 17 сентября 2023Россия

В Минобороны сообщили о перехвате американских бомб и ракет

МО РФ: российские ПВО перехватили американские ракеты и управляемые бомбы JDAM
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили американские ракеты и бомбы. Об этом в воскресенье, 17 сентября, журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным военных, речь идет о перехвате управляемых авиационных бомб JDAM, противорадиолокационной ракеты HARM и реактивных снарядах системы залпового огня HIMARS производства США.

По данным минобороны, в контрбатарейной борьбе поражены две американские гаубицы М109 Paladin, американская артиллерийская система М777 и польская артиллерийская установка Krab.

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    Владимир Седов
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