В Минобороны сообщили о перехвате американских бомб и ракет

МО РФ: российские ПВО перехватили американские ракеты и управляемые бомбы JDAM

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили американские ракеты и бомбы. Об этом в воскресенье, 17 сентября, журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным военных, речь идет о перехвате управляемых авиационных бомб JDAM, противорадиолокационной ракеты HARM и реактивных снарядах системы залпового огня HIMARS производства США.

По данным минобороны, в контрбатарейной борьбе поражены две американские гаубицы М109 Paladin, американская артиллерийская система М777 и польская артиллерийская установка Krab.