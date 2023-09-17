В Минобороны сообщили о перехвате американских бомб и ракет
МО РФ: российские ПВО перехватили американские ракеты и управляемые бомбы JDAMСюжетРабота систем ПВО:
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили американские ракеты и бомбы. Об этом в воскресенье, 17 сентября, журналистам сообщили в Минобороны России.
По данным военных, речь идет о перехвате управляемых авиационных бомб JDAM, противорадиолокационной ракеты HARM и реактивных снарядах системы залпового огня HIMARS производства США.
По данным минобороны, в контрбатарейной борьбе поражены две американские гаубицы М109 Paladin, американская артиллерийская система М777 и польская артиллерийская установка Krab.