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14:16, 17 сентября 2023Россия

ВСУ обстреляли деревню в приграничном российском регионе

Старовойт: ВСУ обстреляли деревню Успеновка, пострадали три человека

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Успеновка Кореневского района в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«У двух жителей легкие ранения, медики ЦРБ оказывают им необходимую помощь на месте; еще один с тяжелым ранением будет транспортирован в областную больницу бригадой санавиации», — рассказал губернатор.

Днем ранее приграничная деревня также попала под обстрел. Среди прочего, попадания пришлись на пристройку жилого дома и на территорию детской площадки.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Варвара Родикова
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