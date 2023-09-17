ВСУ обстреляли деревню в приграничном российском регионе

Старовойт: ВСУ обстреляли деревню Успеновка, пострадали три человека

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Успеновка Кореневского района в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«У двух жителей легкие ранения, медики ЦРБ оказывают им необходимую помощь на месте; еще один с тяжелым ранением будет транспортирован в областную больницу бригадой санавиации», — рассказал губернатор.

Днем ранее приграничная деревня также попала под обстрел. Среди прочего, попадания пришлись на пристройку жилого дома и на территорию детской площадки.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.