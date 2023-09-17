Ким Чен Ын преподнес подарок Тихоокеанскому флоту во время визита

Ким Чен Ын в ходе визита в Приморье передал подарок Тихоокеанскому флоту

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в Приморье передал подарок Тихоокеанскому флоту, а также принял в ответ подарки от главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Отмечается, что Ким Чен Ын получил подарки во время посещения военного аэродрома Кневичи. Агентство не уточняет, какими именно подарками лидер КНДР обменялся с командующим авиацией ВКС РФ и министром обороны.

Ранее сообщалось, что северокорейский лидер получил в подарок от главы Владивостока Олега Кожемяко бронежилет и набор беспилотников, произведенных в крае.