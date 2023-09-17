Лавров прокомментировал возможные поставки более дальнобойных ракет Киеву
Возможные поставки США более дальнобойных ракет Киеву не изменят ситуацию на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
«Это не изменит существа происходящего — это факт. А происходит то, что Украину подготовили, долгие годы готовили для того, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России», — заявил Лавров, комментируя новости о том, что Киев может получить ракеты ATACMS.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты управляют боевыми действиями на Украине, поставляя Киеву оружие, боеприпасы и разведывательные данные.
10 сентября Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что американский лидер Джо Байден в скором времени может принять положительное решение об отправке Вооруженным силам Украины ракет ATACMS. Киев неоднократно уговаривал союзников поставить это вооружения для борьбы с российскими складами боеприпасов и штабными пунктами, расположенным далеко от линии фронта.