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12:37, 17 сентября 2023Мир

Лавров прокомментировал возможные поставки более дальнобойных ракет Киеву

Лавров: поставки более дальнобойных ракет Киеву не изменят ситуацию на Украине

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Возможные поставки США более дальнобойных ракет Киеву не изменят ситуацию на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Это не изменит существа происходящего — это факт. А происходит то, что Украину подготовили, долгие годы готовили для того, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России», — заявил Лавров, комментируя новости о том, что Киев может получить ракеты ATACMS.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты управляют боевыми действиями на Украине, поставляя Киеву оружие, боеприпасы и разведывательные данные.

10 сентября Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что американский лидер Джо Байден в скором времени может принять положительное решение об отправке Вооруженным силам Украины ракет ATACMS. Киев неоднократно уговаривал союзников поставить это вооружения для борьбы с российскими складами боеприпасов и штабными пунктами, расположенным далеко от линии фронта.

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    Варвара Родикова
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