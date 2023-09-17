Лавров прокомментировал возможные поставки более дальнобойных ракет Киеву

Лавров: поставки более дальнобойных ракет Киеву не изменят ситуацию на Украине

Возможные поставки США более дальнобойных ракет Киеву не изменят ситуацию на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Это не изменит существа происходящего — это факт. А происходит то, что Украину подготовили, долгие годы готовили для того, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России», — заявил Лавров, комментируя новости о том, что Киев может получить ракеты ATACMS.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты управляют боевыми действиями на Украине, поставляя Киеву оружие, боеприпасы и разведывательные данные.

10 сентября Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что американский лидер Джо Байден в скором времени может принять положительное решение об отправке Вооруженным силам Украины ракет ATACMS. Киев неоднократно уговаривал союзников поставить это вооружения для борьбы с российскими складами боеприпасов и штабными пунктами, расположенным далеко от линии фронта.