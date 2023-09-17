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11:46, 17 сентября 2023Бывший СССР

Пашинян прокомментировал предложение Эрдогана о проведении встречи по Карабаху

Пашинян заявил, что предложение Эрдогана о встрече по Карабаху не единственное

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести четырехстороннюю встречу по Нагорному Карабаху — не единственная инициатива, направленная на обсуждение ситуации за столом переговоров. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, его слова приводит агентство «Новости-Армения».

«Есть самые разные предложения и идеи. Сейчас я не хочу выделять одну из них. Проблема в том, что это не единственная идея, чтобы я выразил свое отношение», — сообщил Пашинян, добавив, что этот вопрос необходимо рассматривать в совокупности.

Ранее он подчеркнул, что Армения не намерена менять свой внешнеполитический вектор и заявил, что власти будут соблюдать государственные интересы республики.

16 сентября стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести четырехстороннюю встречу по Нагорному Карабаху. Предполагается, что помимо Турции, в переговорах будут участвовать Армения, Азербайджан и Россия. При этом пока что Анкара не получила ответа на предложение ни от одной стороны.

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    Варвара Родикова
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