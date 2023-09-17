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04:16, 17 сентября 2023Мир

Названы вероятные места визита Ким Чен Ына в Приморье

Посол Мацегора: Ким Чен Ын может посетить предприятия пищепрома в Приморье

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может посетить несколько предприятий пищевой промышленности в Приморском крае. Об этом заявил посол России в КНДР Александр Мацегора, передает РИА Новости.

Дипломат уточнил, что одно из вероятных предприятий пищепрома, заинтересовавших северокорейского лидера, расположено в пригороде Владивостока. «Товарищ Ким Чен Ын уже посетил несколько важных объектов, программа визита продолжается», — добавил Мацегора.

Ким Чен Ын прибыл в Приморье утром 16 сентября. Во время визита во Владивосток лидера КНДР угостили ухой и палтусом на груше. Также ему подали на обед авторский суп с горчицей и розмарином с вырезкой молодого ягненка. Кроме того, в качестве горячего блюда он мог выбрать филе миньон в авторском соусе.

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    Марина Совина
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