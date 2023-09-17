В США рассказали о ставшем «альфой и омегой» украинского наступления сражение

Экс-разведчик Риттер: ВС России уничтожают последние резервы ВСУ под Работино

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что российские войска уничтожают последние резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) под поселком Работино в Запорожской области. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel.

«Пока мы с вами общаемся, у маленькой деревни Работино в Запорожской области проходит сражение, которое стало альфой и омегой украинского контрнаступления. Они бросили туда все, что у них есть, но русские показали, что могут разгромить их», — цитирует бывшего американского разведчика РИА Новости.

Риттер уверен, что скоро Украина останется без боеспособной армии. По его словам, наступательные действия ВСУ закончатся в Запорожье поражением.

Ранее он предрек крах Украине и заявил, что украинские войска несут невосполнимые потери. По его словам, ВСУ пытаются дотянуть до начала сезона дождей для заморозки боевых действий.