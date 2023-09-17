На территории российского предприятия упал снаряд ВСУ

Жданов: ВСУ выпустили снаряд по территории предприятия в Белгородской области

Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили снаряд по территории предприятия в Белгородской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Прилетов на территорию города Шебекино не зафиксировано. Зафиксирован прилет одного снаряда на территорию промышленного предприятия за чертой жилой застройки», — сообщил Жданов, уточнив, что днем будет проводиться

обследование на предмет разрушений. Он также отметил, что никто не пострадал.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинский дрон-камикадзе атаковал село Долгое Валуйского городского округа. По его словам, мирные жители не пострадали, однако была повреждена водонапорная башня.

