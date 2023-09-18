В Польше допустили сдачу России до 40 процентов территории

В Польше рассекретили секретные документы, допускавшие сдачу 40% страны России

В Польше правящая партия «Право и справедливость» (ПиС) в своем агитационном ролике в преддверии выборов рассекретила документы Минобороны от 2011 года, в которых содержались планы обороны страны «на случай российского вторжения», допускавшие в том числе сдачу 40 процентов территории России. Об этом сообщает издание Wiadomości.

Согласно этим планам, разработанным во время работы правительства во главе с партией «Гражданская платформа» экс-премьера Дональда Туска, армия Польши должна покинуть границы и отступить за реку Висла, что фактически означает сдачу территорий России.

Представители «Гражданской платформы» в ответ на публикацию данного ролика потребовали судить действующего главу Минобороны Мариуша Блащака.

«Государственный трибунал предполагает ответственность за разглашение секретных документов в избирательных целях. Это ответственность, которую будет нести министр Блащак. Мы будем этого добиваться», — заявил представитель партии Ян Грабец.

Сам Блащак уверен, что партия поступила правильно. «Поляки имеют право знать, какую судьбу вы им уготовили! В случае конфликта армия Польши будет сражаться за каждый метр нашей территории и за каждую человеческую жизнь», — ответил министр.

Ранее в Польше была создана чрезвычайная комиссия по расследованию «российского влияния» на решения польских органов власти. В частности, задачи комиссии коснутся «выявления потенциальных угроз со стороны российских спецслужб», а также поиска признаков «российского влияния» начиная с 2005 года.