Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:57, 18 сентября 2023Наука и техника

Витамин В3 увеличил эффективность иммунного ответа при раке

Science Translational Medicine: витамин В3 увеличил эффективность лечения рака

Фото: Kateryna Hliznitsova / Unsplash

Американские ученые из Университета Миннесоты обнаружили, что витамин В3 увеличивает эффективность иммунного ответа при борьбе с раком. Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine.

В ходе первого клинического испытания авторы протестировали комбинацию стандартной терапии моноклональными антителами и никотинамида. В работе приняли участие 30 человек, включая 19 пациентов с прогрессирующей неходжкинской лимфомой. Никотинамидом, также известным как витамин В3, обработали NK-клетки — иммунные клетки лимфоциты, которые контролируют и уничтожают проникающие в организм патогены, а также имеют важное значение в ответе против опухолевых клеток.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Незримые убийцы Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Незримые убийцыУченые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
22 ноября 2019

Команда обнаружила, что средство усилило работу NK-клеток. В частности, в течение 28 дней лечения среди испытуемых с неходжкинской лимфомой 11 продемонстрировали полный иммунный ответ, а трое — частичный ответ. Кроме того, инновационный подход привел к ремиссии у пациентов с устойчивыми к лечению видами рака.

Специалисты считают, что никотинамид защищает NK-клетки от окислительного стресса, одновременно повышая их способность оседать в лимфатических узлах. Таким образом, вещество не только увеличивает активность иммунных клеток, но и повышает их жизнеспособность, а также усиливает способность находить и уничтожать раковые клетки.

Что думаешь? Оцени!
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта возможная роль матери угнавшего Ми-8 на Украину летчика в его побеге

    Мужчина с пистолетом попытался ворваться в российскую школу

    Зеленский поучаствует в заседании Совбеза ООН по Украине

    Кантри-певица рассказала о плюсах менопаузы

    Футболист объяснил решение выступать за сборную Армении вместо России

    Стилистка назвала россиянкам самые модные брюки на осень

    Путин поручил строить дома по-новому

    Мужчину увезли на вертолете в больницу после нападения коров

    В России развернут серийное производство двигателей для дронов

    Страны ЕС не приняли предложения Украины по экспорту зерна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости