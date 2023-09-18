Витамин В3 увеличил эффективность иммунного ответа при раке

Science Translational Medicine: витамин В3 увеличил эффективность лечения рака

Американские ученые из Университета Миннесоты обнаружили, что витамин В3 увеличивает эффективность иммунного ответа при борьбе с раком. Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine.

В ходе первого клинического испытания авторы протестировали комбинацию стандартной терапии моноклональными антителами и никотинамида. В работе приняли участие 30 человек, включая 19 пациентов с прогрессирующей неходжкинской лимфомой. Никотинамидом, также известным как витамин В3, обработали NK-клетки — иммунные клетки лимфоциты, которые контролируют и уничтожают проникающие в организм патогены, а также имеют важное значение в ответе против опухолевых клеток.

Команда обнаружила, что средство усилило работу NK-клеток. В частности, в течение 28 дней лечения среди испытуемых с неходжкинской лимфомой 11 продемонстрировали полный иммунный ответ, а трое — частичный ответ. Кроме того, инновационный подход привел к ремиссии у пациентов с устойчивыми к лечению видами рака.

Специалисты считают, что никотинамид защищает NK-клетки от окислительного стресса, одновременно повышая их способность оседать в лимфатических узлах. Таким образом, вещество не только увеличивает активность иммунных клеток, но и повышает их жизнеспособность, а также усиливает способность находить и уничтожать раковые клетки.