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16:18, 18 сентября 2023Экономика

Российские власти опровергли проблемы с комплектующими для дронов из Китая

Минпромторг не подтвердил проблемы с поставками деталей для дронов из Китая

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Производители российских дронов пока не сообщали о каких-либо проблемах с получением комплектующих из Китая. Таким образом информацию российских СМИ прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпромторга, подчеркнув, что вопрос находится под контролем ведомства.

Представитель министерства указал, что об ограничениях на поставки с 1 сентября 2023 года было известно заранее. В результате производители смогли создать запасы до тех пор, пока проблема не разрешится.

В Минпромторге добавили, что обеспечивают максимальное содействие в рамках двусторонней работы в этой сфере, а также занимаются поддержкой российского торгпредства в Китае.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что уже спустя три недели с начала действия запрета в стране сформировался дефицит по некоторым видам беспилотников. В их числе агродроны весом по 30-40 килограммов, которые производятся в России в единичном экземпляре.

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В материале указано, что крупные российские производители создали запасы всего, что смогли найти (камеры, датчики, контроллеры двигателей), но их хватит на один-два квартала.

Перспективы возобновления поставок неясны, это зависит от решения Минторга и таможенной службы Китая, которые могут выдать лицензию конкретному экспортеру. Однако в ответ они требуют информацию о конечном получателе груза и проверяют, нет ли его в санкционных списках. Кроме того, в любом случае запрещены поставки техники, связанные с военной деятельностью.

Нарушение грозит китайской компании административной ответственностью, а если выяснится, что на него пошли намеренно, то и уголовной. В результате отдельные компании остановили поставки дронов, не попадающих под ограничения.

Опрошенные государственным агентством участники рынка утверждают, что мелкие комплектующие, контроллеры и двигатели спокойно пересекают границу. Основная проблема заключается в усложнении логистики и увеличении серых поставок.

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    Платон Щукин
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